Mientras Armando González jugaría en Olympiacos, este es el jugador con el que Chivas lo reemplazaría

Chivas atraviesa días importantes con respecto a su alineación ofensiva. La posible salida de Armando González rumbo al futbol de Grecia obligaría al “Rebaño Sagrado” a modificar sus opciones ofensivas, aunque el equipo ya encontró una respuesta dentro de su propio plantel tras la Jornada 4 del Apertura 2026 —donde sumó minutos en la Regla de Menores—.

El jugador que aparece como principal alternativa a la posible salida de la “Hormiga” es Ricardo Marín, quien justamente terminó con la sequía goleadora de los centros delanteros rojiblancos. El atacante marcó el único tanto en la victoria 1-0 ante Santos Laguna y podría ganar protagonismo si finalmente se concreta la salida de su compañero.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

Chivas encuentra el reemplazo de la Hormig González

Marín convirtió al minuto 75 desde el punto penal y consiguió darle tres puntos importantes a Chivas. Su anotación también representó un alivio para un equipo que había mostrado dificultades para encontrar el gol en las primeras jornadas del torneo.

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La situación del ataque rojiblanco hacía todavía más importante encontrar respuestas. Armando González acumula más de cuatro meses sin marcar un gol oficial, mientras que Ángel Sepúlveda tampoco ha conseguido marcar en el Apertura 2026.

Ricardo Marín es nuevo jugador de Chivas|Crédito: @ricardomarin11 / IG

Por eso, el gol de Marín puede adquirir todavía mayor relevancia si la ‘Hormiga’ termina saliendo del club. Ahora podría convertirse en una pieza con mayor responsabilidad dentro del esquema de Gabriel Milito.

La salida de Armando González todavía no es oficial

Desde Grecia aseguran que Olympiacos habría cerrado la contratación de González por 8.5 millones de euros más 2 millones en bonos, además de un 10% de una futura venta. El periodista Nikos Kotsis incluso afirmó que el acuerdo entre ambos clubes ya sería definitivo.

|Crédito: Instagram @hormiga_glez

Sin embargo, en Guadalajara mantienen una versión diferente. Fuentes cercanas a Chivas aseguran que el club recibió dos propuestas por la ‘Hormiga’, pero ninguna habría sido suficiente para convencer a la directiva de concretar su salida.

Ricardo Marín aparece como alternativa

Mientras continúa la incertidumbre, Chivas debe preparar alternativas. La reciente actuación de Ricardo Marín puede haberle dado una pista al cuerpo técnico: ante una eventual salida de González, el delantero podría asumir un papel mucho más importante en el ataque rojiblanco.

El Rebaño todavía necesita mejorar su producción ofensiva. En cuatro jornadas apenas suma tres goles y encontrar mayor contundencia será fundamental para sus objetivos en el Apertura 2026.

