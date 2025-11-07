deportes
¿A cuánto asciende la fortuna de Jannik Sinner, el mejor tenista del mundo en 2025?

Jannik Sinner terminará el año como el mejor tenista del mundo por encima de Carlos Alcaraz, por lo que vale la pena conocer cuál es su fortuna tras el 2025.

fortuna-jannik-sinner-mejor-mundo-2025.png
Instagram: Jannik Sinner
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Se trata, sin duda, de uno de los deportistas más importantes de este año a nivel mundial. El italiano Jannik Sinner demostró una vez más que es el mejor tenista del mundo actualmente , motivo por el cual no está de más conocer a cuánto asciende su fortuna después de un 2025 espectacular.

The perfect game: Tetris - Entrevista con Henk Rogers cofundador del juego | Exclusiva Azteca Esports

Los últimos 11 meses de Jannik Sinner fueron tan importantes que, gracias a sus logros, hoy por hoy domina el ranking mundial de tenis por encima de Carlos Alcaraz. Dichos logros no solo lo colocan como el mejor de todos, sino que han hecho que su fortuna se eleve a niveles estratosféricos.

¿Cuál es la fortuna de Jannik Sinner?

El espectacular año que el italiano ha tenido a nivel profesional hizo que, solamente en el 2025, obtuviera alrededor de 20 millones de dólares. Ante ello, y de acuerdo con El Heraldo Deportes, su fortuna habría superado los 49 millones de dólares desde que comenzó su etapa como deportista de élite.

Mucho de lo anterior guarda relación con los seis millones de dólares que obtuvo luego de consagrarse campeón del evento Six Kings Slam, el cual está convertido en una auténtica mina de oro para cada uno de los participantes por la cantidad de dinero que entrega a todos estos.

Es así como, con casi 50 millones de dólares en su cuenta (alrededor de mil millones de pesos al tipo de cambio actual), el jugador de apenas 24 años se mantiene en la élite gracias a la evolución que ha tenido en el tenis, la cual se demostró desde el año pasado y consolidó este 2025.

¿Se percibe un nuevo clásico entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz?

Así como en el pasado los amantes del tenis disfrutaron de auténticos clásicos que involucraron a deportistas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic , hoy se habla en demasía del mano a mano entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tenistas que han liderado este deporte en los últimos dos años.

Jannik Sinner
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

