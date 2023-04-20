Por esta acción expulsaron a Santiago Giménez en la Europa League

En el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League contra la Roma, Santiago Giménez fue expulsado y significó su primera tarjeta roja dentro del futbol europeo. El delantero mexicano de 22 años de edad estiró la pierna en busca del balón; sin embargo, solo encontró la rodilla de un rival y, tras la revisión del VAR, el silbante del encuentro le mostró lo expulsó.

La jugada de la expulsión de Santiago Giménez fue en el tiempo agregado de la segunda parte del tiempo extra, con la ventaja en el marcador global para la Roma, conjunto dirigido por José Mourinho que terminó amarrando la clasificación a semifinales de la UEFA Europa League tras la tarjeta roja del delantero mexicano.

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Santiago Giménez y Feyenoord eliminados de Europa League

A pesar del resultado positivo contra la Roma en el juego de ida, Santiago Giménez y el Feyenoord no pudieron mantener la ventaja en la casa del conjunto dirigido por Jose Mourinho y se acabó el sueño europeo para el conjunto neerlandés. En la recta final de la campaña, se mantiene en la cima de la Eredivisie y como principales favoritos para coronarse en la primera división de Países Bajos.

A pesar de la eliminación en los cuartos de final de la UEFA Europa League, tanto el mexicano como el conjunto neerlandés deberán reponerse el golpe anímico, ya que disputan la posibilidad de ser campeones de la Eredivisie a falta de cinco jornadas en la edición de la presente temporada.

La jugada de la expulsión para Santiago Giménez

#EuropaLeague || 𝐁𝐄𝐁𝐎𝐓𝐄 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎🟥



Santiago Giménez tiró un planchazo y el silbante dejó al #Feyenoord con diez… terrible noche para despedirse del torneo#ASRFEY pic.twitter.com/GJ3tB5PRbz — Doble Cinco (@doble5mx) April 20, 2023

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En su corta carrera, es la segunda tarjeta roja que recibe el delantero mexicano: anteriormente, Santiago Giménez fue expulsado, por doble amarilla, en el torneo Clausura 2022 cuando vestía los colores de Cruz Azul; sin embargo, es el primera que recibe de manera directa.