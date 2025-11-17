¿Santiago Giménez al Sunderland? Esto tendría que pagar el club por llevarlo a la Premier League

La etapa de Santiago Giménez en el Milán ha venido de más a menos y, en medio de la lesión que lo alejó de las canchas desde hace algunas semanas, hoy en día se habla de una posible salida de la Serie A rumbo a la Premier League, más precisamente al Sunderland de la primera división.

¡Santiago Giménez falla penal! | México 0-1 Australia

El Sunderland, equipo recién ascendido a la primera categoría del futbol inglés, tendría en mente hacerse del centro delantero mexicano, el cual no ha tenido la mejor de sus etapas con el histórico de Italia. Ahora bien, ¿cuánto dinero tendría que pagar la institución por Santiago Giménez?

¿Cuánto dinero tendría que pagar el Sunderland por Santiago Giménez?

Según información del portal Calciomercato, la necesidad del Milán por buscar a un delantero en este mercado de invierno le permitiría escuchar ofertas por Santiago Giménez. La fuente detalla que, hasta ahora, tanto el Sunderland como el Brentford se han interesado en sus servicios.

Te puede interesar: ¿Dominik y Rey Mysterio se enfrentarán en AAA Guerra de Titanes 2025 ?

Te puede interesar: ¿Cuándo y a qué hora serán los octavos de final entre México y Portugal?

Un punto a detallar es que, según indica la fuente, este posible traspaso sería únicamente en sesión, pues el Milán no tiene en mente despojarse por completo del mexicano. Esta situación haría que el Sunderland no tenga que pagar más de 25 millones de euros que el delantero vale, según Transfermarkt.

Cabe mencionar que el costo de un jugador deriva de muchas aristas, entre las que destacan la posición en la que juega, su lugar de nacimiento, edad, equipo y Liga en la que se desempeña, por citar algunos ejemplos. Hasta ahora su posible llegada a la Premier es un rumor, por lo que habrá que seguir de cerca esta posibilidad en los próximos días.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez en el Milán?

Después de ser campeón de México con el Cruz Azul, y de lograr un performance importante con el Feyenoord de los Países Bajos, Santiago Giménez arribó al Milán en febrero del 2025 a cambio de poco más de 30 millones de euros, según Transfermarkt. Con el equipo rojinegro, el mexicano acumula siete anotaciones y cinco pases a gol en 30 encuentros disputados.