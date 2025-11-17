México vs Portugal; ¿cuándo y a qué hora serán los octavos de final del Mundial Sub-17?

La Copa Mundial Sub-17 sigue su rumbo y, después de una fase de grupos por demás divertida y una ronda posterior que trajo consigo muchos resultados sorpresivos, ahora hemos llegado a la ronda de octavos de final. En ese sentido, ¿sabes cuándo y a qué hora será el México vs Portugal?

La Selección de México sorprendió a propios y extraños luego de calificarse a esta ronda del Mundial Sub-17 como el peor tercer lugar de los clasificados, por lo que tuvo que enfrentar a Argentina. Fue aquí en donde la sorpresa se dio luego de que los nacionales vencieran a la albiceleste en la ronda de penales.

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Portugal?

El hecho de haber sorprendido al cuadro de Argentina coloca a México directamente como un candidato dentro de este Mundial Sub-17, mismo que ha conquistado un par de veces en el pasado; no obstante, vale decir que su rival, Portugal, será un hueso duro de roer.

Es así como México y Portugal se verán las caras en el que es uno de los juegos más llamativos y esperados de estos octavos de final. Vale decir que este partido se llevará a cabo el día martes 18 de noviembre del 2025, en un horario poco habitual dado que será en punto de las 7 de la mañana.

Cabe decir que este será el tercer juego que se realice dentro de los octavos de final del Mundial Sub-17. En ese sentido, la Selección de México llega a esta etapa luego de sumar 3 puntos de 9 posibles en la fase de grupos y eliminar a Argentina, mientras que Portugal dejó fuera a Bélgica tras acumular 6 unidades en su respectivo grupo.

¿Cómo se disputarán los demás juegos de octavos del Mundial Sub-17?

Uganda vs Burkina Faso.

Italia vs Uzbekistán.

México vs Portugal.

Brasil vs Francia.

Suiza vs Irlanda.

Corea del Norte vs Japón.

Austria vs Inglaterra.

Marruecos vs Mali.

Como puedes notar, México es el único representante que queda con vida de la Concacaf , por lo que buscará llevar a su confederación a lo más alto de este Mundial Sub-17.