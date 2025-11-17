México vs Portugal; ¿cuándo y a qué hora serán los octavos de final del Mundial Sub-17?
El México vs Portugal está muy cerca de llegar, por lo que aquí conocerás cuándo y a qué hora serán los octavos de final de la Copa Mundial Sub-17.
La Copa Mundial Sub-17 sigue su rumbo y, después de una fase de grupos por demás divertida y una ronda posterior que trajo consigo muchos resultados sorpresivos, ahora hemos llegado a la ronda de octavos de final. En ese sentido, ¿sabes cuándo y a qué hora será el México vs Portugal?
Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas
La Selección de México sorprendió a propios y extraños luego de calificarse a esta ronda del Mundial Sub-17 como el peor tercer lugar de los clasificados, por lo que tuvo que enfrentar a Argentina. Fue aquí en donde la sorpresa se dio luego de que los nacionales vencieran a la albiceleste en la ronda de penales.
¿Cuándo y a qué hora será el México vs Portugal?
El hecho de haber sorprendido al cuadro de Argentina coloca a México directamente como un candidato dentro de este Mundial Sub-17, mismo que ha conquistado un par de veces en el pasado; no obstante, vale decir que su rival, Portugal, será un hueso duro de roer.
Es así como México y Portugal se verán las caras en el que es uno de los juegos más llamativos y esperados de estos octavos de final. Vale decir que este partido se llevará a cabo el día martes 18 de noviembre del 2025, en un horario poco habitual dado que será en punto de las 7 de la mañana.
Cabe decir que este será el tercer juego que se realice dentro de los octavos de final del Mundial Sub-17. En ese sentido, la Selección de México llega a esta etapa luego de sumar 3 puntos de 9 posibles en la fase de grupos y eliminar a Argentina, mientras que Portugal dejó fuera a Bélgica tras acumular 6 unidades en su respectivo grupo.
¿Cómo se disputarán los demás juegos de octavos del Mundial Sub-17?
- Uganda vs Burkina Faso.
- Italia vs Uzbekistán.
- México vs Portugal.
- Brasil vs Francia.
- Suiza vs Irlanda.
- Corea del Norte vs Japón.
- Austria vs Inglaterra.
- Marruecos vs Mali.
Como puedes notar, México es el único representante que queda con vida de la Concacaf , por lo que buscará llevar a su confederación a lo más alto de este Mundial Sub-17.