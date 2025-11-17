¿Dominik y Rey Mysterio en un máscara contra cabellera en Guerra de Titanes AAA? Esta es la teoría

A pesar de haber perdido el Campeonato Intercontinental ante John Cena, Dominik Mysterio sigue siendo considerado uno de los baluartes más importantes que la WWE tiene en la actualidad. Ante ello, ha crecido el rumor respecto a un posible máscara vs cabellera ante su padre, Rey Mysterio.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Dominik Mysterio se ha convertido en el heel favorito de los aficionados a la WWE, pues además de sus cualidades luchísticas cuenta con un gran manejo del micrófono. En ese sentido, el último segmento que tuvo ante Rey Mysterio ha sido suficiente para que algunos fans hablen sobre un nuevo mano a mano entre ambos.

¿Dominik y Rey Mysterio lucharán en AAA Guerra de Titanes 2025?

Durante una charla que tuvo con el portal Récord, “El Sucio” aseguró que uno de los sueños más grandes que tiene como profesional es quitarle la máscara y, a su vez, retirar de la lucha libre a su padre Rey Mysterio, pues entiende que con esto finalmente demostrará que es el mejor de la familia.

Te puede interesar: ¿Qué figura de la WWE estuvo cerca de estar en una revista para adultos?

Te puede interesar: ¿Cuántas carreras quedan en la temporada 2025 de la Fórmula 1?

Estas palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una posible antesala a lo que sería un máscara vs cabellera en la próxima edición de Guerra de Titanes, magno evento de la AAA que espera contar con estrellas de renombre que formen parte del roster principal de la WWE.

Vale decir que esta situación no está confirmada por los integrantes de la WWE, por lo que simplemente es una teoría que comienza a tomar fuerzas en redes. En ese sentido, se espera que a Guerra de Titanes arriben otros elementos de la empresa norteamericana, destacando la posible llegada de Penta y Rey Fénix.

¿Cuándo será Guerra de Titanes 2025?

Se espera que Guerra de Titanes sea uno de los eventos más importantes en el año para la AAA gracias a la injerencia de la WWE. Ante ello, debes saber que dicha función se llevará a cabo el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara de Jalisco, con combates aún por definir en los próximos días.