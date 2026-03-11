Santiago Giménez vuelve al Milán; el mexicano regresará para enfrentar a este club

¡Humo blanco en Italia! Después de varios meses de ausencia, y de un periodo de complicación un tanto complicado y extenso, todo parece indicar que Santiago, el Chaquito Giménez, volverá al Milán luego de superar una operación que lo marginó de las canchas durante un tiempo considerable.

Santiago Giménez no juega con el Milán desde el año pasado e, incluso, con su operación que habló de la posibilidad de que se perdiera la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana; sin embargo, ahora todo ha cambiado en el entorno del canterano de Cruz Azul.

¿En qué partido hará su aparición Santiago Giménez con el Milán?

Fue su padre, Christian Giménez, quien aseguró que el Chaquito ha entrado a la etapa en donde comienza a entrenar con el resto de sus compañeros, lo cual habla de la evolución que el atacante de la Selección Mexicana ha tenido en las últimas semanas luego de superar su lesión.

Lo anterior sugiere que Santiago Giménez podría volver a la banca del Milán este fin de semana, cuando el conjunto rojinegro visite a la Lazio en la Jornada 29 de la Serie A Team, lo cual indica que el Chaquito tendrá alrededor de 9 partidos para ponerse a tope en este cierre de la temporada.

Esta situación no solo es una gran noticia para el Milán, sino también para la Selección Mexicana. Y es que, con este retorno, no se descarta que Santiago Giménez sea convocado para la Fecha FIFA de este mes en donde el combinado nacional enfrentará a selecciones como Portugal y Bélgica.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez con el Milán?

Luego de su paso por el Feyenoord de los Países Bajos, Santiago Giménez firmó con el Milán en febrero del 2025 a cambio de poco más de 30 millones de euros. En un año con la institución, el centro delantero mexicano acumula siete anotaciones y cinco pases a gol en 1,664 minutos distribuidos en 30 partidos.