deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¿Qué pasa con Andrade? Aseguran que no subió a pelear en un evento y se fue molesto

Reportan que Andrade tuvo otro acto cuestionable en una función donde pelearía. La incertidumbre es total, pues no se sabe qué seguirá en su carrera.

que-pasa-con-andrade-aseguran-no-subio-pelear-evento-se-fue-molesto-pb-notas
Crédito: Instagram/@andradealmas
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

La eterna promesa de llegar a lo más alto por parte de Andrade sigue en sus múltiples complicaciones. Tras detenerse de manera abrupta su vuelta estelar a AEW, el luchador mexicano habría tenido una nueva polémica pero ahora en tierras aztecas. Se indica que se fue molesto de un evento luchístico donde ya se tenía pactada su aparición como uno de los rostros estelares de la noche.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Te puede interesar - ¿Andrade se peleó contra un boxeador?

Te puede interesar - ¿Por qué se dio la primera salida de Andrade de WWE?

¿Qué pasó con Andrade en un evento de lucha en México?

Reportan desde Wrestling Observer que Andrade fue visto en un evento en México. Llegó y firmó autógrafos en las primeras horas del evento y se marchó molesto del sitio sin subirse a pelear. Se indica que estaba pactada su aparición, pero que al final de la velada no se concretó el plan. Ante eso, Dave Meltzer resalta que no hay más detalles de lo sucedido.

El evento en el que se esperaba su presencia fue el The Crash en su 14 aniversario, que generó bastantes reflectores en la audiencia de la lucha libre. Sin embargo, esta fiesta del pancracio dividió opiniones entre los fanáticos que asistieron y/o vieron el evento de lucha libre. Pero ante la información filtrada, El Ídolo ya contestó a todo lo que se rumora. 

¿Andrade sí participó en el evento de lucha en México?

Lo que parece ser una contestación irónica, Andrade indicó que se fue a degustar comida china, respecto a lo que el medio reportó. Es decir, se entiende que desmiente seu presencia en tal función o que no tenía pactado aparecer. Y es que hay dudas de su "incapacidad" de firmar con otra empresa tras su salida de WWE.

Según algunos informes periodísticos, el hombre de 36 años tiene prohibido participar de luchas profesionales en Estados Unidos durante 3 meses desde su final de vínculo contractual con WWE, pero eso no le impediría pelear en México. En conclusión, parece que falta un tiempo para ver el regreso de este luchador mexicano a los eventos estelares.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×