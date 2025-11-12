¿Qué pasa con Andrade? Aseguran que no subió a pelear en un evento y se fue molesto

La eterna promesa de llegar a lo más alto por parte de Andrade sigue en sus múltiples complicaciones. Tras detenerse de manera abrupta su vuelta estelar a AEW, el luchador mexicano habría tenido una nueva polémica pero ahora en tierras aztecas. Se indica que se fue molesto de un evento luchístico donde ya se tenía pactada su aparición como uno de los rostros estelares de la noche.

¿Qué pasó con Andrade en un evento de lucha en México?

Reportan desde Wrestling Observer que Andrade fue visto en un evento en México. Llegó y firmó autógrafos en las primeras horas del evento y se marchó molesto del sitio sin subirse a pelear. Se indica que estaba pactada su aparición, pero que al final de la velada no se concretó el plan. Ante eso, Dave Meltzer resalta que no hay más detalles de lo sucedido.

El evento en el que se esperaba su presencia fue el The Crash en su 14 aniversario, que generó bastantes reflectores en la audiencia de la lucha libre. Sin embargo, esta fiesta del pancracio dividió opiniones entre los fanáticos que asistieron y/o vieron el evento de lucha libre. Pero ante la información filtrada, El Ídolo ya contestó a todo lo que se rumora.

¿Andrade sí participó en el evento de lucha en México?

Lo que parece ser una contestación irónica, Andrade indicó que se fue a degustar comida china, respecto a lo que el medio reportó. Es decir, se entiende que desmiente seu presencia en tal función o que no tenía pactado aparecer. Y es que hay dudas de su "incapacidad" de firmar con otra empresa tras su salida de WWE.

Fui a la comida china al tal HK!!! https://t.co/SmMRu5BLry — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 11, 2025

Según algunos informes periodísticos, el hombre de 36 años tiene prohibido participar de luchas profesionales en Estados Unidos durante 3 meses desde su final de vínculo contractual con WWE, pero eso no le impediría pelear en México. En conclusión, parece que falta un tiempo para ver el regreso de este luchador mexicano a los eventos estelares.