¿Vuelven los Lucha Brothers? Esto se sabe de los planes de WWE para Penta y Fénix

Parece que habría cambios en los planes originales con Penta y Fénix, por lo que los Lucha Brothers regresarían para cerrar el año en un mega evento en México.

vuelven-los-lucha-brothers-planes-wwe-penta-fenix-pb-notas
Crédito: Instagram: @penta_zero_miedo y @reyfenixmx
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
La WWE vive en un momento de serias críticas a sus eventos principales y diversas historias que los fanáticos están cuestionando en demasía. Ante eso, se abre una puerta que luce sumamente atractiva, aunque no era el plan principal con Penta Zero Miedo y Rey Fénix. Algunos rumores indican que se prepara un regreso triunfal de los Lucha Brothers, esto en Guerra de Titanes de la tres veces estelar.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Vuelven los Lucha Brothers en este 2025?

Cuando Penta y Fénix firmaron con WWE a principios del presente año, se convirtió en una noticia que entusiasmó por completo a los fanáticos. Sin embargo, al separarlos de marca, se entendió perfectamente que buscaban darles historia por separado. Pero los meses han pasado y ante el inminente bajón de audiencia, no sería extraño que utilicen la carta maestra de juntarlos como estelares en el mundo de las parejas de WWE, NXT y la propia AAA.

En las horas recientes ha rondado la información de que el ámbito creativo quiere juntarles de nuevo al menos en el evento que cerraría el año en lo más alto con AAA. Con esto, se cerraría la trama inicial de ambos en el wrestling con WWE. En ese sentido, las historias que saldrían de esto podrían ser varias, pues podrían saltar de empresa en empresa luchando ante los mejores dúos del momento.

Pese a que siempre es bueno verles juntos, algunos fanáticos estarían decepcionados si esto se concreta, pues querían verles triunfar en el plano individual. Aunque al momento, con buenas actuaciones, no han tenido demasiadas peleas destacadas y se siente una pérdida de empuje en las historias de ambos.

@crir.spirit ¿Los Lucha Brothers podrían regresar en Guerra de Titanes de Lucha Libre AAA? #wrestlertok #espirituselring #crirspirit #luchalibre #penta ♬ sonido original - Crir Spirit

¿En qué evento regresarían los Lucha Brothers?

El evento que vería la vuelta de Penta Zero Miedo y Rey Fénix como pareja sería Guerra de Titanes. Este evento estelar de AAA está acumulando peleas de alto nivel, por lo que Jalisco estallará el próximo 20 de diciembre en la Nueva Arena Guadalajara. Por el momento, la cartelera solamente tiene pactada la pelea entre El Hijo del Dr. Wagner Jr y Ethan Page por el Campeonato Latinoamericano de AAA.

Sin embargo, se esperan la presencia de Dominik Mysterio, El Grande Americano, Hijo del Vikingo, Psycho Clown, Pagano y además está completamente confirmada la vuelta de Rey Mysterio a tierras tapatías.

Penta Zero Miedo
