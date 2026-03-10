¿Cuánto tiempo pasó para que Santos Laguna volviera a ganar de visita?

Lo hizo cuando el partido agonizaba, en el tiempo agregado; específicamente, al minuto 99, pero Santos Laguna logró su primer triunfo en lo que va del Clausura 2026; lo consiguió frente a los Xolos de Tijuana, con marcador de 1-2 y, contra todo pronóstico, en condición de visitante.

Antes del silbatazo inicial, la estadística dictaba que la escuadra de la Comarca Lagunera pasaría un mal rato en la ciudad fronteriza; sin embargo, un tanto de Alberto Ocejo decretó la primera victoria del club fuera de casa en un par de años. La última vez que esto sucedió fue el 1 de marzo de 2024, cuando el conjunto albiverde se impuso por la mínima diferencia a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora.

Más de 700 días pasaron para que Santos Laguna volviera a ganar de visita

Transcurrieron 737 días, en los que el equipo con sede en Torreón, Coahuila, disputó 39 partidos en patio ajeno, con saldo de 31 derrotas y ocho empates, que lo llevaron a modificar el proyecto en múltiples ocasiones y a una reciente restructura organizacional por falta de resultados.

Santos, cada vez mejor tras la salida de Rodríguez

El resultado, obtenido de la mano de Omar Tapia —quien fuera nombrado director técnico hace apenas unas semanas en sustitución de Francisco Rodríguez—, dejó una grata impresión por las complicaciones que supone presentarse en el estadio Caliente, y fue el propio entrenador el que le dio valor a lo realizado.

"Lo que destaco hoy es este ADN, esta lucha de no dejar de pelear hasta el último segundo; en el último minuto, nos llevamos la victoria y eso es con lo que me quedo, que mi equipo nunca bajó los brazos, estoy orgulloso de mis jugadores” dijo en conferencia de prensa.

Y sentenció: "Desde que llegamos nosotros, (el objetivo) es devolverle el protagonismo al club, Santos es un club grande, que está acostumbrado a estar en la liguilla, ser protagonista del campeonato, eso es lo que le queremos devolver a nuestra afición, a nuestros jugadores, que volvamos a estar en la fiesta, que es lo que más queremos y deseamos".

