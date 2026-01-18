Santos Laguna vs Bravos de Juárez: Ver resultado en VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Clausura 2026, HOY domingo 18 de enero, marcador online
Los Guerreros reciben a los pupilos de Pedro Caixinha en duelo que se disputará en Territorio Santos Modelo, los locales quieren sus primeros puntos en el Clausura 2026.
Duelo desde Teriitorio Santos Modelo entre unos Guerreros urgidos de puntos y unos Bravos de Juárez que vienen de caer en casa de último minuto. El conjunto de Torreón quiere sus primeras unidades en este presente Torneo Clausura 2026 tras dos descalabros seguidos, miemtras que, los pupilos de Pedro Caixinha buscarán quitarse ese trago amargo de la derrota de contra las Chivas del Guadalajara en las posterías del partido.
