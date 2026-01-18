Santos Laguna vs Bravos de Juárez: Ver resultado en VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Clausura 2026, HOY domingo 18 de enero, marcador online

Duelo desde Teriitorio Santos Modelo entre unos Guerreros urgidos de puntos y unos Bravos de Juárez que vienen de caer en casa de último minuto. El conjunto de Torreón quiere sus primeras unidades en este presente Torneo Clausura 2026 tras dos descalabros seguidos, miemtras que, los pupilos de Pedro Caixinha buscarán quitarse ese trago amargo de la derrota de contra las Chivas del Guadalajara en las posterías del partido.

