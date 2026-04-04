Santos Laguna 1-1 Club América: Las Águilas dejan ir dos puntos en el TSM - Presentado por Nissan

Se cerró la jornada sabatina de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 en el Territorio Santos Modelo. El Club América visitó a los Guerreros con la firme intención de sacar las tres unidades y meterse de lleno en zona de liguilla. Los pupilos de André Jardine abrieron el marcador gracias a un tanto de Alexis Gutiérrez, segundos después de que Kevin Picón se había ido expulsado. Parecía que el cuadro capitalino obtenía la victoria en patio ajeno, pero, Dajomé se puso la capa de héroe y con un disparo potente a primer poste venció el arco de Rodolfo Cota. Nueve minutos de agregado no fueron suficientes para que los pupilos del brasileño consiguieran el gol que significaría la victoria.

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