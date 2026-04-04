Cruz Azul 1-2 Pachuca: Los Tuzos se metieron al Cuauhtémoc y le pegaron a la Máquina - Presentado por Nissan

Duro resultado para Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc ante los Tuzos del Pachuca. La Máquina Celeste cayó 1-2 con el cuadro hidalguense y dejó escapar la posibilidad de meterle aún más presión a las Chivas del Guadalajara. Por otro lado, los pupilos de Esteban Solari llegaron a las 25 unidades y de momento son cuartos de la general, rebasando a los Pumas de la UNAM. Con este resultado, el cuadro de La Noria tendrá que acelerar en las últimas jornadas del Clausura 2026 si quiere por lo menos quedarse con el subliderato en el presente certamen.

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