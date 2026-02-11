São Paulo vs Gremio: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Brasileirao 2026

El Morumbí se prepara para recibir uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 del Brasileirão 2026, São Paulo y Gremio llegan con sensaciones positivas tras un inicio intenso de temporada, combinando compromisos del torneo nacional y sus campeonatos estatales. El conjunto dirigido por Hernán Crespo buscará aprovechar la localía para mantenerse invicto, mientras que el equipo de Porto Alegre intentará confirmar su poder ofensivo luego del espectacular triunfo ante Botafogo.

São Paulo suma cuatro puntos tras dos jornadas, producto de una victoria ante Flamengo y un empate frente a Santos, mostrando equilibrio entre ofensiva y defensiva. Por su parte, Gremio llega motivado después de marcar cinco goles en su último partido de liga, aunque todavía busca mayor regularidad fuera de casa. Todo apunta a un duelo abierto, con ritmo alto y opciones en ambas áreas.

¿Dónde ver en vivo y en línea el São Paulo vs Gremio de hoy miércoles 11 de febrero 2026?

El partido entre São Paulo y Gremio se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Morumbí a las 18:30 horas (tiempo del centro de México). El encuentro podrá verse en vivo y en línea a través del sitio web y la app de Azteca Deportes, donde estará disponible la transmisión para seguir todas las acciones desde cualquier dispositivo.

Pronóstico del São Paulo vs Gremio

São Paulo parte con ligera ventaja por su solidez defensiva como local y el buen momento colectivo que ha mostrado en el arranque del campeonato. Sin embargo, Gremio llega con confianza tras su reciente exhibición ofensiva, lo que sugiere un partido dinámico y con oportunidades de gol.

El pronóstico apunta a un encuentro cerrado en el marcador, pero con ambos equipos anotando. Un empate con goles o una victoria ajustada del São Paulo luce como el escenario más probable, especialmente si logra imponer su ritmo desde los primeros minutos en el Morumbí.