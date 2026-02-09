Partidos de la Jornada 3 del Brasileirao 2026 que transmitirá TV Azteca

Esta semana continúa la actividad de la Serie A del Brasileirao 2026 con la Jornada 3 y TV Azteca transmitirá cuatro emocionantes encuentros con varios de los equipos más grandes del país enfrentándose por sumar tres puntos que podrían ser claves para arrancar con todo el campeonato.

TV Azteca transmitirá el encuentro entre el Sao Paulo y Gremio

Las tardes del miércoles y jueves son de fútbol brasileño en TV Azteca con dos juegos del Brasileirao por día empezando con el choque en el que se medirán el equipo revelación de la temporada pasada, Mirassol, en contra del Cruzeiro.

Ese mismo miércoles, pero un poco más tarde, se enfrentarán el Sao Paulo ante el Gremio de Porto Alegre en la cancha del Morumbí.

La actividad de la mejor liga del continente continuará el jueves en la tarde cuando el Santos visite al Atlético Paranaense obligado a sumar tres puntos que le permitan tomar un respiro y salir lo antes posible de la zona del descenso.

Más tarde, el Fluminense se medirá en contra del Botafogo en otro atractivo encuentro de equipos grandes de Brasil que desde ahora busca separarse del camino de sus adversarios y comenzar a tomar los primeros lugares de la tabla.

No te pierdas estos cuatro encuentros por la señal de Azteca Deportes Network y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en donde podrás encontrar la mejor cobertura de los encuentros.

Partidos de la Jornada 3 del Brasileirao que transmitirá Azteca Deportes:

Mirassol vs Cruzeiro | Miércoles 11 de febrero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México

| Miércoles 11 de febrero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México Sao Paulo vs Gremio | Miércoles 11 de febrero a las 18:30 horas, tiempo del centro de México

| Miércoles 11 de febrero a las 18:30 horas, tiempo del centro de México Paranaense vs Santos | Jueves 12 de febrero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México

| Jueves 12 de febrero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México Fluminense vs Botafogo | Jueves 12 de febrero a las 16:00 horas, tiempo del centro de México

