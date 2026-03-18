¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 11 del Clausura 2026?

En la Liga BBVA MX, el gol suele aparecer aunque el partido sea cerrado. Por eso, cuando una jornada completa se va por debajo del promedio, el dato brinca de inmediato: algo cambió, ya sea por ajustes tácticos, cansancio, rotaciones o simplemente un fin de semana donde las defensas ganaron la conversación.

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Se anotaron 20 goles en la jornada 11 del Clausura 2026

En la Jornada 11 del Clausura 2026 se anotaron 20 goles, una de las cifras más bajas del campeonato. Solo queda por encima de las dos fechas más discretas del torneo: la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19 goles, las únicas que han bajado todavía más el contador. Con esto, la Jornada 11 se instala como el tercer registro más bajo del Clausura 2026 hasta ahora.

El contraste es fuerte porque el torneo venía en modo ofensivo. La Jornada 10 rompió el techo con 27 goles, mientras que la Jornada 4 había quedado en 26. La Jornada 5 y la Jornada 7 registraron 25, y tanto la Jornada 6 como la Jornada 8 se quedaron en 24. En otras palabras: el Clausura 2026 había mantenido un ritmo alto casi cada semana, con pocas excepciones. Y justo por eso, los 20 goles de la Jornada 11 se sienten como un frenar de golpe.

Goles por jornada en el Clausura 2026:



J1: 19

J2: 21

J3: 19 (la más baja, empatada con J1)

J4: 26

J5: 25

J6: 24

J7: 25

J8: 24

J10: 27 (la más alta del torneo)

J11: 20 (tercera más baja)

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