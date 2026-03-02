¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 8 del Clausura 2026?

En la Liga MX, el torneo ya tomó forma: equipos que se afianzan arriba, otros que ajustan sobre la marcha y una constante que se repite cada semana: los goles aparecen. No siempre con marcadores escandalosos, pero sí con una tendencia clara de producción que mantiene el Clausura 2026 por encima de lo “normal” en muchas jornadas.

Te puede interesar: HISTÓRICO: Lamine Yamal rompe récord que le pertenecía a Giovani dos Santos desde hace 18 años

Se anotaron 24 goles en la Jornada 8 del Clausura 2026

En la Jornada 8 del Clausura 2026 se anotaron 24 goles, una cifra que vuelve a colocar al campeonato en un rango alto de anotación. El dato refuerza lo que ya se venía viendo en semanas recientes: el torneo no baja el ritmo y, aun cuando hay partidos cerrados, el acumulado por fecha se mantiene estable.

Con este registro, la Jornada 8 se suma a un patrón que ya conocemos del Clausura 2026. En la Jornada 6 también cayeron 24 goles, mientras que la Jornada 7 dejó 25 (con la particularidad de haber tenido un partido pospuesto y pendiente de reprogramación, lo que abrió la puerta a que esa cifra pudiera moverse). Y antes de eso, el torneo ya había mostrado picos importantes: la Jornada 4 fue la más goleadora con 26, la Jornada 5 se quedó en 25, y la Jornada 2 registró 21. Las fechas más bajas fueron la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19, las únicas que realmente se sintieron “apretadas” en el contador.

Goles por jornada en el Clausura 2026 (hasta la J8):



J1: 19

J2: 21

J3: 19 (la más baja, empatada con J1)

J4: 26

J5: 25

J6: 24

J7: 25 (Se pospuso el Querétaro vs Juárez)

J8: 24



Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Te puede interesar: ¿Qué fue de Narciso Mina, el jugador que le costó un bicampeonato al América?