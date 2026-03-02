¿Qué fue de Narciso Mina, el jugador que le costó un bicampeonato al América?

El paso de Narciso Mina por el Club América es recordado como uno de los más discretos y polémicos en la historia reciente del equipo. El delantero ecuatoriano llegó en 2013 con la misión de suplir la ausencia de Christian 'Chucho' Benítez, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas que generó su fichaje.

A sus 43 años, el nombre de Mina vuelve a surgir entre aficionados que no olvidan la final del Apertura 2013 frente al León, en la que sus fallas frente al arco fueron determinantes para que las Águilas no consiguieran el bicampeonato. Aquella actuación del jugador marcó su etapa en México y condicionó el rumbo de su carrera.

El paso de Narciso Mina por América y la final de 2013 que marcó su carrera

Arrinton Narciso Mina Villalba, nacido en Ecuador en 1983, llegó al América en 2013 con el objetivo de convertirse en referente ofensivo. Desde su presentación, dejó claro su deseo de hacer historia y seguir los pasos de Benítez como goleador del equipo.

Pero la realidad fue distinta. A pesar de iniciar como titular, su falta de contundencia lo llevó a perder protagonismo, siendo relegado por Luis Gabriel Rey. El momento más crítico llegó en la final del Apertura 2013 ante León, donde falló oportunidades claras de gol. Desde entonces, su paso por el club quedó marcado por la decepción de la afición.

¿Qué hace hoy Narciso Mina?: su vida tras dejar el fútbol profesional

Tras su salida del América, Mina fichó por Atlante, aunque tampoco logró consolidarse y pasó gran parte del tiempo en la banca. Su etapa en el fútbol mexicano terminó en 2014, cuando decidió regresar a Ecuador para continuar su carrera.

En su país tuvo un mejor rendimiento con equipos como Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde recuperó su faceta goleadora. Posteriormente jugó en clubes como San Martín, Mushuc Runa, Clan Juvenil, Santa Rita y Everest. Este último fue su equipo antes de quedar libre en 2020 y retirarse del fútbol profesional.

Actualmente, ya alejado de las canchas, el exfutbolista mantiene un perfil bajo. Se sabe que permanece en Ecuador ejerciendo como director técnico. Durante estos años ha estado vinculado a actividades del entorno del futbol, pero lejos del protagonismo mediático que alguna vez tuvo. Su historia quedó marcada por un paso breve en la Liga MX con aquella final que definió su legado en el América.