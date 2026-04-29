¿Cuántos goles se anotaron en la FASE REGULAR del Clausura 2026?

La fase regular de la Liga MX siempre deja un dato que resume el tono del torneo, y esos son los goles. A veces el semestre se recuerda por partidos abiertos y goleadas; otras, por marcadores más cortos y una competencia más cerrada. El Clausura 2026 tuvo jornadas explosivas y picos altos, pero al final el conteo global lo coloca por debajo del torneo previo.

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Se anotaron 419 goles en la fase regular del Clausura 2026

En la fase regular del Clausura 2026 se anotaron 419 goles. Es una cifra sólida, con momentos de mucha producción, pero que en el comparativo directo queda corta frente al semestre anterior. En el Apertura 2025 se registraron 475 goles, lo que representa 56 más que en el Clausura 2026.

Esa diferencia ayuda a explicar el contraste de sensaciones entre torneos. El Clausura 2026 tuvo fechas muy goleadoras y fechas que se dispararon como la Jornada 9 con 35 anotaciones, pero también tuvo semanas de bajo conteo que empujaron el total hacia abajo, como la Jornada 1 y 3 con 19 goles cada una. En otras palabras, hubo explosiones puntuales, pero el ritmo general fue menos constante que el del Apertura 2025, que terminó con una cifra global más alta.

Además, el dato alimenta un debate que siempre aparece al cierre del semestre. Un torneo con menos goles no necesariamente es “peor”, pero sí suele indicar partidos más cerrados, mayor cuidado defensivo o una liga donde los puntos se juegan con más margen de error mínimo. Del otro lado, un torneo con más goles suele reflejar mayor apertura, más transiciones y más equipos arriesgando, lo que también puede generar resultados más variables.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

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