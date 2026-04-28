Mientras Club América solo perdió un jugador para la Liguilla, Pumas tendrá estas bajas

Mientras todos los focos están puestos en la lista de convocados de la Liga BBVA MX para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los clubes del futbol mexicano se encuentran analizando las bajas que sufrirán durante la Liguilla. Todos los futbolistas llamados por Javier Aguirre deberán presentarse a la concentración de la Selección Mexicana el 6 de mayo, por lo que no estarán presentes en la Fiesta Grande con sus respectivos equipos.

Uno de los duelos más atractivos que tendrán los Cuartos de Final del Clausura 2026 es el Clásico Capitalino. Club América se clasificó a la Liguilla en la última jornada y, tras la convocatoria del 'Vasco' Aguirre, se dio a conocer que tendrá solamente una ausencia en la fase final del torneo. Se trata de Israel Reyes, uno de los zagueros titulares dentro del equipo de André Jardine. No obstante, Pumas tampoco sufrirá muchas bajas.

La única baja que tendrá Pumas en Liguilla

A pesar de haber sido el líder del Clausura 2026, el equipo universitario solamente tendrá la baja de Guillermo ‘Memote’ Martínez para la fase definitoria del torneo. El delantero mexicano fue convocado por el ‘Vasco’ Aguirre junto con Armando González como referencia de área, situación que pone en duda la convocatoria de Santiago Gimenez debido a los pocos minutos que suma en el futbol europeo.

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El llamado hacia el ‘Memote’ Martínez sorprendió a más de un aficionado, ya que solamente jugó 45 minutos durante todo el proceso de Aguirre con el equipo nacional. Cabe resaltar que el delantero no es titular en el equipo de Efraín Juárez, por lo que no será una baja de peso para el enfrentamiento contra las Águilas. Tanto Juninho como Robert Morales se encuentran por encima de él en la consideración de su cuerpo técnico.

¿Cuándo juegan América y Pumas por Liguilla?

El día y horario para el juego de Ida entre América y Pumas ya fueron definidos. El Clásico Capitalino se jugará, en primera instancia, el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. Por otro lado, el partido de Vuelta está programado para el domingo 10 a las 19:15 en el Estadio Olímpico Universitario.

