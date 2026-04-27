¡CONFIRMADO! Así terminó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 17 del Clausura 2026
El torneo Clausura 2026 llegó a su fin y ahora los equipos se enfocan en la Liguilla
Este domingo 27 de abril se jugó la última jornada la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los equipos ahora se enfocan en la Liguilla con los Pumas como líderes generales de la competencia tras supera a las Chivas en la última fecha.
Te puede interesar: Cruz Azul se reencuentra con el triunfo al golear a Necaxa y termina el Clausura 2026 como tercer general
Juárez sufre pero se queda con el triunfo ante Atlético de San Luis
Así terminó la tabla general del Clausura 2026
Cruz Azul y Necaxa fueron los encargados de poner la cereza en el pastel de un emocionante Clausura 2026 que terminó con una goleada de La Máquina sobre los Rayos y de pasó sirvió a los Cementeros para poner punto final a una racha de nueve partidos sin ganar entre compromisos de la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.
El siguiente paso para los ocho mejores equipos de la Liga BBVA MX que buscará hacerse del cetro de campeones en la Liguilla en donde tendremos Clásico Capitalino en Cuartos de Final entre Pumas y América.
La victoria de los Universitarios le permitió superar a las Chivas en el liderato del Clausura 2026, aprovechando que el Rebaño Sagrado no pudo superar a los Xolos en su último compromiso.
Tabla general del Clausura 2026
- Pumas - 36 puntos
- Chivas - 36 puntos
- Cruz Azul - 33 puntos
- Pachuca - 31 puntos
- Toluca - 30 puntos
- Atlas - 26 puntos
- Tigres - 25 puntos
- América - 25 puntos
- Tijuana - 23 puntos
- León - 22 puntos
- Querétaro - 20 puntos
- FC Juárez - 19 puntos
- Rayados - 18 puntos
- Atlético de San Luis - 18 puntos
- Necaxa - 18 puntos
- Mazatlán - 15 puntos
- Puebla - 13 puntos
- Santos Laguna - 12 puntos
Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026
- Pumas vs América
- Chivas vs Tigres
- Cruz Azul vs Atlas
- Pachuca vs Toluca