¡CONFIRMADO! Así terminó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 17 del Clausura 2026

Este domingo 27 de abril se jugó la última jornada la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los equipos ahora se enfocan en la Liguilla con los Pumas como líderes generales de la competencia tras supera a las Chivas en la última fecha.

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Así terminó la tabla general del Clausura 2026

Cruz Azul y Necaxa fueron los encargados de poner la cereza en el pastel de un emocionante Clausura 2026 que terminó con una goleada de La Máquina sobre los Rayos y de pasó sirvió a los Cementeros para poner punto final a una racha de nueve partidos sin ganar entre compromisos de la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

El siguiente paso para los ocho mejores equipos de la Liga BBVA MX que buscará hacerse del cetro de campeones en la Liguilla en donde tendremos Clásico Capitalino en Cuartos de Final entre Pumas y América.

La victoria de los Universitarios le permitió superar a las Chivas en el liderato del Clausura 2026, aprovechando que el Rebaño Sagrado no pudo superar a los Xolos en su último compromiso.

Luka Romero celebrates his goal 3-1 with Carlos Rodriguez and Jose Antonio Paradela of Cruz Azul during the 17th round match between Cruz Azul and Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Tabla general del Clausura 2026

Pumas - 36 puntos Chivas - 36 puntos Cruz Azul - 33 puntos Pachuca - 31 puntos Toluca - 30 puntos Atlas - 26 puntos Tigres - 25 puntos América - 25 puntos Tijuana - 23 puntos León - 22 puntos Querétaro - 20 puntos FC Juárez - 19 puntos Rayados - 18 puntos Atlético de San Luis - 18 puntos Necaxa - 18 puntos Mazatlán - 15 puntos Puebla - 13 puntos Santos Laguna - 12 puntos

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026