¿SE CANCELA? La Finalissima corre riesgo de no jugarse

La Finalissima 2026, que debía enfrentar a Argentina y España como campeones de América y Europa, atraviesa un momento máximo de incertidumbre que pone en duda su realización para esta edición. El encuentro estaba programado para disputarse el 27 de marzo en Catar, pero debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente han complicado la organización y su futuro permanece en el aire.

La principal dificultad surgió a causa del contexto geopolítico. Las tensiones que se viven en esta región, especialmente por el conflicto con Irán, afectó directamente los planes. Ante ese escenario, las autoridades optaron por frenar la organización del partido en territorio qatarí mientras se buscaban alternativas.

UEFA propuso el Santiago Bernabéu

En medio de esa situación, la UEFA planteó la posibilidad de trasladar el encuentro al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, como sede neutral en Europa. La propuesta incluso contaba con el visto bueno de la Real Federación Española de Futbol y del propio club merengue, que se mostró dispuesto a albergar el duelo entre los campeones continentales.

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#Institucional Está noche se llevó a cabo el encuentro protocolar entre el Presidente @tapiachiqui y el Presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para tratar temas vinculados a la Finalissima. pic.twitter.com/EFbjBSaudi — AFA (@afa) March 13, 2026

AFA no accedió

Sin embargo, la idea no prosperó. El presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó disputar el compromiso en la capital española al considerar que el escenario podría otorgar ventaja deportiva a la "Furia Roja" al jugar prácticamente como local. Desde el lado sudamericano insistieron en la necesidad de una sede verdaderamente neutral o, en su defecto, la posibilidad de trasladar el partido a Buenos Aires y jugarlo en el estadio Monumental, casa de River Plate.

La falta de acuerdo entre la CONMEBOL y UEFA terminó por frenar las negociaciones. A pocas semanas de la fecha prevista, la Finalissima sigue sin estadio definido y todo apunta a que el duelo entre la Albiceleste y La Roja será aplazado al menos durante este año.

El esperado choque entre los campeones de América y Europa, que prometía ser uno de los grandes eventos del calendario internacional, ahora queda a la espera de una nueva fecha y de un acuerdo que permita llevarlo finalmente al terreno de juego en igualdad de condiciones.

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