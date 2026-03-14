Confirmado: Equipo de la capital anuncia construcción de nuevo estadio para 2027

Con una inversión estimada de 1.000 millones de euros, el conjunto de la capital italiana AS Roma construirá nuevo estadio que estará listo para el año 2027. El proyecto busca modernizar la infraestructura del club y ofrecer a la afición un recinto de primer nivel, acorde con la grandeza histórica de la institución.

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¿Cuál será la capacidad del nuevo estadio de AS Roma?

El nuevo estadio pretende convertirse en un ícono arquitectónico y deportivo. Con capacidad para más de 60.000 espectadores, contará con tecnología de última generación, espacios comerciales, áreas de entretenimiento y un diseño sostenible que priorizará la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. La Roma quiere que este recinto sea no solo un lugar para el futbol, sino un centro cultural y social abierto a la ciudad los 365 días del año.

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La inversión de 1.000 millones de euros refleja la ambición del club por consolidarse en la élite europea. El presidente de la Roma destacó que el proyecto busca “darle a los aficionados un hogar moderno y digno”, además de generar nuevas fuentes de ingresos que permitan competir económicamente con los gigantes de Italia y del continente.

AS Roma, que actualmente juega en el Stadio Olimpico compartido con la Lazio, busca con este nuevo proyecto tener un estadio propio que refuerce su identidad y le permita controlar todos los aspectos de la experiencia del aficionado. La expectativa es que el nuevo recinto se convierta en un símbolo de modernidad y orgullo para la ciudad de Roma.

Con este anuncio, el club se suma a la tendencia de grandes equipos europeos que han apostado por estadios de última generación. El reto será cumplir con los plazos y garantizar que en 2027 los giallorossi puedan inaugurar su nueva casa.

¿En qué lugar se ubica AS Roma en la Serie A?

En esta temporada de la Serie A, el conjunto de Roma se ubica en la sexta posición con 51 puntos buscando un boleto para la Champions League

