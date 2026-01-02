El momento que TODOS TEMEN perder: los ÚLTIMOS BOLETOS para la Copa Mundial de la FIFA

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, para millones de aficionados latinos en Estados Unidos, la gran pregunta es una sola: ¿alcanzaré boletos para la Copa Mundial de la FIFA? La respuesta se definirá muy pronto.

La FIFA confirmó que la tercera fase de venta de boletos, basada en un sorteo aleatorio, ha superado todas las expectativas. Más de 150 millones de solicitudes provenientes de más de 200 países han sido registradas, una cifra jamás vista en la historia de las Copas Mundial de la FIFA. El torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser el evento deportivo más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones y 104 partidos.

Para muchos fanáticos, esta fase representa la última gran oportunidad de asegurar entradas antes de que los precios y la disponibilidad se vuelvan una pesadilla.

Fecha límite del registro: el reloj ya corre

Si aún no te has registrado, el tiempo es oro. La tercera fase de venta de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará abierta hasta el martes 13 de enero de 2026 a las 11:00 am ET. Para participar, es obligatorio crear una cuenta en FIFA Ticketing y seleccionar los partidos específicos, la categoría de boletos y la cantidad deseada.

Una vez cerrado el registro, no habrá prórroga. Ninguna solicitud adicional será aceptada y solo quienes completaron el proceso entrarán al sorteo.

Este sistema busca dar igualdad de oportunidades, aunque la alta demanda hace que el proceso sea tan emocionante como angustiante.

¿Cuándo se sabrán los resultados del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA comenzará a notificar a los aficionados a partir de la primera semana de febrero de 2026. Si tu solicitud resulta ganadora, el cargo se realizará automáticamente a la tarjeta registrada, sin necesidad de confirmación adicional.

Algunos aficionados recibirán todos los boletos solicitados, mientras que otros podrían obtener solo una parte. También existe la posibilidad de no ser seleccionado, una realidad que FIFA advierte debido al volumen histórico de registros.

La recomendación clave es verificar que tus datos bancarios estén actualizados, contar con fondos suficientes y revisar constantemente tu correo electrónico, incluyendo la bandeja de spam.