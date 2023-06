Aparecen trabas en las negociaciones de Rayados con Lucas Moura

Este viernes José Antonio ‘Tato’ Noriega regresó a territorio regiomontano de su viaje a Brasil en donde se especuló que el presidente deportivo del club fue a revisar varios refuerzos para el equipo y entre ellos estaría el talentoso mediocampista ofensivo.

Sin embargo, el directivo señaló que todavía no pudieron amarrar a ningún jugador durante su estadía en suelo sudamericano.

“Las cosas no son fáciles, las negociaciones de este tipo llevan tiempo, somos optimistas, pero no me puedo confiar y echar las campanas al vuelo. Estamos esperando mínimo una, máximo tres incorporaciones de diferentes tipos”, comentó sin dar alguna pista sobre quiénes serían.

De hecho el ‘Tato’ se negó a afirmar que buscarían algún fichaje bomba y que se preocupa más porque sean elementos que se acoplen a la idea que implementará el técnico Fernando Ortiz.

La afición de Rayados pide grandes refuerzos

Los aficionados de Rayados reaccionaron con cierta decepción al conocer que todavía no hay refuerzos y que no se avanzó mucho en el caso de Lucas Moura, quien saldrá libre del Tottenham este verano.

Por otro lado, el presidente deportivo del Monterrey también confesó que es muy probable que se confirme la primera baja de los extranjeros.

“No les puedo mentir, la salida de Duván (Vergara) es muy viable. Tenemos que dar de baja a un No Formado en México y Duván tuvo muchas ofertas, tuvo tiempo de analizar y estamos cerca de que se arregle con otro equipo”, dijo al respecto a los medios de comunicación.

También José Antonio Noriega explicó que ya habló con Rogelio Funes Mori, quien le afirmó que está interesado en seguir con la “Pandilla” de cara al próximo Apertura 2023.

Finalmente el directivo del conjunto regiomontano descartó que por ahora estén buscando el fichaje de la futbolista Katty Martínez, quien viene de ser campeona con América en la Liga MX Femenil y tiene pasado con los Tigres.