‘Tano’ Ortiz da los últimos detalles sobre la posible llegada de Sergio Canales a Rayados

Este domingo 23 de julio, Rayados emprendió su camino a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2023, el torneo que combina a todos los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS. En el aeropuerto de la ciudad, Fernando ‘Tano’ Ortiz se tomó el tiempo para atender a la prensa y en sus declaraciones aclaró la situación en torno al fichaje de Sergio Canales.

Además, el entrenador dio sus impresiones sobre el torneo y aseguró que se lo tomarán con la seriedad que se requiere. La Leagues Cup 2023 representa la oportunidad para Fernando ‘Tano’ Ortiz de conseguir su primer título con Rayados, luego de ser nombrado como el responsable del banquillo previo al torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Las palabras de Fernando ‘Tano’ Ortiz sobre el fichaje de Sergio Canales

“No he hablado con ‘Tato’ (Noriega) el día de hoy, sé que están en Europa tratando de cerrarlo; si no está firmado (Sergio Canales) yo no puedo decir la fecha en la que puedo contar con él”, fue lo que declaró el entrenador de La Pandilla previo a su vuelo con dirección a Estados Unidos para la Leagues Cup 2023.

El pasado miércoles 19 de julio, José Antonio ‘Tato’ Noriega, directivo de Rayados, tomó un vuelo en dirección al continente europeo con el objetivo de contratar la llegada de Sergio Canales. El conjunto regio estaría ofreciendo un total de 15 millones de euros al Real Betis Balompié para concretar el fichaje del mediocampista español.

¿Cuándo debuta Rayados en la Leagues Cup 2023?

El próximo miércoles 26 de julio será el juego de debut del conjunto dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz en la Leagues Cup 2023: Rayados se medirá a Real Salt Lake en el America First Field, casa del conjunto de la MLS, con una capacidad que supera los 20 mil espectadores.

Seattle Sounders es el otro equipo que complementa el grupo de Rayados y Real Salt Lake, de donde saldrán dos clasificados a los dieciseisavos de final del certamen; ronda donde empezará la eliminación directa en busca del monarca de ambas ligas de Norteamérica.

