¿Llega una ‘bomba’? Rayados no cierra la puerta a más fichajes

El próximo domingo 27 de agosto, Rayados volverá a la actividad en el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX: el rival de los dirigidos por Fernando ‘Tano’ Ortiz será Cruz Azul y, previo al duelo, el entrenador argentino ofreció declaraciones a la prensa donde aseguró que el mercado no esta cerrado para el equipo de la Sultana del Norte.

Mientras se mantenga abierto el mercado de fichajes en este verano, Fernando Ortiz no descarta la llegada o la salida de algún elemento a la plantilla cinco veces campeona de la primera división del futbol mexicano. Recientemente, Rayados se ha caracterizado por ser un equipo con poder adquisitivo para fichar a jugadores alrededor del mundo.

Las palabras de Fernando ‘Tano’ Ortiz sobre la posible llegada de un jugador a Rayados

“Hay posibilidades, si me quieren preguntar nombres no puedo contestar. Hay posibilidades, tanto de que se puede incorporar como se pueden marchar; mientras no se cierre el mercado de fichajes hay esa posibilidad”, fueron las palabras del entrenador argentino de Rayados que llegó a tomar el cargo previo al torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Durante la presente ventana de transferencias, el conjunto de la Sultana del Norte tan solo ha registrado la alta de Sergio Canales, futbolista español de 32 años de edad que se despidió de LaLiga para seguir su carrera en la Liga BBVA MX.

Rayados: el mejor equipo de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2023

Este verano se llevó a cabo una edición inédita de la Leagues Cup: todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS vieron actividad en el certamen, donde Rayados se consagró como el mejor equipo de la primera división del futbol mexicano. Los dirigidos por Fernando ‘Tano’ Ortiz acabaron como el cuarto lugar del torneo, por detrás de Philadelphia Union, Nashville SC e Inter Miami, los equipos que ocuparon en podio.