¡SE FILTRÓ! Este sería el jersey de Tigres para la temporada 2026/2027

De acuerdo con el medio especializado Footy Headlines, se filtraron los diseños de los jerseys de Tigres UANL para la temporada 2026/2027, tanto en su versión local como visitante. Las imágenes anticipan una combinación entre los colores tradicionales del club y referencias claras a diseños históricos, en un contexto marcado por la solidez de la relación comercial entre el conjunto regiomontano y la marca alemana Adidas.

La colaboración entre Tigres y Adidas inició en el Apertura 2006 y se ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces, convirtiéndose en la relación más prolongada entre el club y una marca deportiva en su historia. En 2023, ambas partes firmaron una renovación de contrato que garantiza el patrocinio técnico hasta 2027, lo que permitirá que Adidas vista a los felinos por más de 20 años consecutivos.

Durante este periodo, Tigres se ha consolidado como uno de los clubes más importantes de Adidas en Latinoamérica, con un estatus prioritario dentro del portafolio de la marca. Esta posición se ha reflejado en proyectos especiales, como el lanzamiento del primer jersey exclusivo diseñado para un equipo femenil a nivel mundial, creado específicamente para Tigres Femenil y no como una adaptación del uniforme varonil.

Otro de los hitos de la alianza ha sido la inclusión de Tigres en la línea Adidas Originals, un privilegio reservado a pocos clubes del continente. El equipo universitario ha contado con colecciones de corte urbano y jerseys retro inspirados en las décadas de los años setenta y noventa, compartiendo este espacio con instituciones como Boca Juniors, River Plate y Flamengo.

Jerseys temporada 2026/2027

En cuanto a los uniformes filtrados para la temporada 2026/27, el jersey local mantendrá el tradicional amarillo como color principal, con el azul como tono secundario. La principal novedad sería la incorporación del blanco como ribete en la clásica franja frontal, un ajuste que moderniza el diseño sin romper con la identidad histórica del club.

Por su parte, la camiseta visitante marcaría un regreso directo a la estética utilizada por Tigres en la temporada 1979-1980. El diseño tendría como base el azul marino, acompañado de detalles en dorado, y recuperaría la franja distintiva en forma de doble línea ubicada en la parte superior del jersey, un elemento característico de aquella época.

Además, el uniforme de visitante incorporaría el logotipo Adidas Originals Trefoil, en lugar del emblema moderno de la marca, reforzando el enfoque retro del diseño y alineándolo con la línea histórica que Adidas ha impulsado en otros clubes con fuerte identidad visual.

Marcas que han vestidos al conjunto felino

Antes de la llegada de Adidas, Tigres vistió marcas como Atletica, periodo en el que consiguió títulos durante la década de los noventa y principios de los dos mil. Sin embargo, la asociación con la firma alemana coincidió con la etapa de mayor proyección nacional e internacional del club, especialmente durante la llamada época dorada de la década que comenzó en 2010.

Mientras el club hará oficial la presentación de los uniformes 2026/27 hasta el Apertura 2026, después del Mundial, la filtración refuerza la expectativa en torno a una alianza que se mantiene como una de las más estables del futbol mexicano, respaldada por el éxito deportivo y el alto volumen de ventas que genera la afición de Tigres.