Se fue de Chivas por más de 40 millones y ya se proclamó campeón en un equipo de Europa

El mexicano Mateo Chávez se consagró campeón de la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar, luego de una contundente victoria por 5-1 sobre el NEC Nijmegen en la final disputada en el De Kuip. El lateral izquierdo de 21 años levanta así su primer trofeo en Europa en su temporada debut en el futbol neerlandés.

El encuentro se resolvió con un dominio absoluto del AZ desde los primeros minutos. El equipo impuso condiciones ofensivas y no permitió reacción del rival, reflejando su superioridad en el marcador final. Para Chávez, el título llega apenas unos meses después de su salida del futbol mexicano, confirmando una rápida adaptación al ritmo y exigencia del balompié europeo.

Este campeonato no solo representa un logro individual, sino también colectivo, ya que el AZ Alkmaar asegura su clasificación a competiciones europeas para la próxima temporada, específicamente a la UEFA Europa League. Además, Chávez se une a la lista de futbolistas mexicanos que han conquistado títulos en Europa, como Carlos Salcido, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Santiago Giménez.

El logro cobra aún más valor considerando que el mexicano regresó recientemente a la actividad tras una luxación en el hombro izquierdo sufrida en febrero durante la UEFA Conference League.

Su llegada al futbol europeo se concretó tras ser transferido desde Chivas por una cifra cercana a los 2 millones de euros (más de 40 millones de pesos), acuerdo en el que el club mexicano se reservó un porcentaje de su carta para una futura venta, apostando por su proyección internacional.

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Números de Mateo Chávez en Europa (2025/2026)

En su primera campaña en los Países Bajos, el lateral mexicano ha mostrado regularidad y solidez defensiva tanto en la Eredivisie como en competiciones internacionales:



Eredivisie: 18 partidos, 704 minutos, 0 goles, 2 asistencias y 5 tarjetas amarillas.

Conference League: 7 partidos, 454 minutos, 0 goles, 0 asistencias y 4 tarjetas amarillas.

En el plano defensivo, registra 51 entradas y 31 balones recuperados en liga, con un 63.4% de duelos ganados y 73.6% de precisión de pase. En competencia europea, promedia 2.67 entradas y 2.34 recuperaciones por partido, elevando su precisión de pase a 78.8%.

A pesar de la lesión que frenó su actividad por más de un mes, no ha recibido tarjetas rojas, reflejando disciplina y adaptación en su proceso dentro del futbol europeo.

De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano, Mateo Chávez estaría en la lista de 26 jugadores de Javier Aguirre para representar a Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, con altas posibilidades de ser titular.

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