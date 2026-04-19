CONFIRMADO: Chivas jugará importante torneo internacional la próxima temporada

El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado su regreso a la Concacaf Champions Cup para la edición 2027, un logro que refleja la constancia mostrada a lo largo de la temporada 2025-2026 en la Liga BBVA MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito selló su clasificación gracias a su posición en la tabla general acumulada, consolidándose como uno de los clubes más regulares del año futbolístico.

El sistema de clasificación del futbol mexicano otorga seis boletos al torneo continental: los campeones y subcampeones de los torneos Apertura y Clausura, así como dos plazas adicionales para los equipos con mayor cantidad de puntos en la tabla acumulada durante un año y que no hayan disputado las finales.

Con el cierre del Clausura 2026, las Chivas alcanzaron las 60 unidades, ubicándose en la tercera posición general. Sin embargo, al considerar que Deportivo Toluca y Tigres de la UANL ya cuentan con su boleto tras haber disputado la final más reciente del Apertura 2025, el conjunto rojiblanco asegura su lugar como uno de los equipos mejor posicionados en la tabla anual, lo que le garantiza matemáticamente su clasificación.

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¿Cuándo fue la última participación de Chivas en Concachampions?

La participación más reciente de Guadalajara en la Concacaf Champions Cup fue en la edición 2025. En ese torneo, el Rebaño Sagrado superó al Cibao FC de República Dominicana en la primera ronda; sin embargo, su camino terminó en los Octavos de Final tras caer ante su acérrimo rival, el Club América, con un marcador global de 4-1 en marzo de ese año.

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¿Qué premio otorga ganar la Concachampions 2027?

Levantar el título de la Concachampions 2027 representa el máximo logro a nivel de clubes en la región, ya que otorga un boleto directo a la Copa Intercontinental y un boleto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

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