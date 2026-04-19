ÚLTIMA HORA: Equipo histórico de Europa se proclama campeón a cuatro jornadas del final

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga temporada 2025-2026 tras imponerse 4-2 al VfB Stuttgart en la Jornada 30, resultado que le permitió asegurar matemáticamente el título con cuatro fechas aún por disputarse. El encuentro se llevó a cabo en el Allianz Arena, donde el conjunto bávaro cumplió con la tarea necesaria para concretar el campeonato.

La definición del título también estuvo condicionada por el resultado de su perseguidor más cercano. Un día antes, el Borussia Dortmund cayó 2-1 ante el TSG Hoffenheim, lo que dejó el escenario favorable para el Bayern. Con la victoria, el equipo dirigido por Vincent Kompany alcanzó los 79 puntos, estableciendo una ventaja de 15 unidades sobre el Dortmund, diferencia imposible de remontar considerando que restan 12 puntos en disputa.

En el desarrollo del partido, el Bayern tomó el control desde los primeros minutos y logró mantener la ventaja pese a los intentos de reacción del Stuttgart. Durante el encuentro, Harry Kane sumó su gol número 32 en la campaña de liga, consolidándose como líder de goleo. El resultado confirmó la regularidad del equipo a lo largo del torneo, donde ha mantenido el liderato durante gran parte de la temporada.

Este título representa el campeonato número 35 de la Bundesliga en la historia del Bayern Múnich, ampliando su récord dentro del futbol alemán. La celebración, sin embargo, fue distinta a lo habitual: los jugadores se colocaron frente a su afición, saltando y entonando los cánticos tradicionales del club.

A diferencia de otras consagraciones, no hubo las clásicas duchas de cerveza que suelen acompañar los títulos de liga. El festejo se mantuvo sobrio y enfocado en el vínculo entre el equipo y sus seguidores en el estadio.

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Bayern mantiene presencia en Europa

Con el título de liga ya asegurado, el Bayern Múnich continúa su actividad en el calendario europeo. La serie ante el Paris Saint-Germain definirá a uno de los finalistas de la UEFA Champions League 2025/2026, en un contexto donde el equipo alemán buscará extender su rendimiento más allá de la Bundesliga, firmar un gran año futbolístico y mantenerse en la pelea por el triplete.

Además, el conjunto bávaro afronta otro reto importante a nivel local, ya que se medirá como visitante ante el Bayer Leverkusen en las semifinales de la DFB-Pokal. Este calendario coloca al Bayern en la disputa simultánea por tres títulos, combinando su campeonato en liga, copa y competición europea en la recta final de la temporada.

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