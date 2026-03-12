Se fue del América por la puerta de atrás, pero este será su MILLONARIO sueldo en Turquía

El defensor chileno Igor Lichnovsky dejó de formar parte del plantel del Club América a inicios de 2026 y continuó su carrera en el futbol europeo. Su destino fue el Fatih Karagümrük S.K., equipo que compite en la Süper Lig, donde firmó un contrato por un año y medio.

La salida del defensor se dio después de que el club decidiera no registrarlo para el torneo Clausura 2026, Lichnovsky había sufrido una lesión de ligamento cruzado en 2025 que lo mantuvo fuera de actividad por varios meses. Ante la necesidad de liberar plazas de extranjeros en el plantel, la directiva optó por no incluirlo en la lista oficial del torneo.

Aunque el acuerdo con el club turco se concretó el 6 de febrero de 2026, la despedida oficial del América llegó semanas después. A principios de marzo, el equipo publicó un video de agradecimiento al jugador por su etapa en la institución. Durante su paso por Coapa, el defensor formó parte del proyecto encabezado por André Jardine, formando parte del histórico tricampeonato.

El millonario sueldo que Igor Lichnovsky mantendría en Turquía

Con su llegada al Fatih Karagümrük S.K., el defensor chileno mantendría un salario competitivo dentro del plantel. Reportes señalan que el club turco habría igualado una cifra cercana a la que percibía en México para asegurar su incorporación, cerca de unos 1, 299, 227 millones de dolares en la duración de su contrato de año y medio (con información del sitio web especializado Capology).

Para el América, la salida del jugador también representó un ajuste financiero, al no continuar en el plantel, el equipo dejó de cubrir un salario muy elevado, recursos que podían destinarse a otros movimientos dentro de la plantilla.

