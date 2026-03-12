ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz sale lesionado en Toluca vs San Diego en la Concacaf Champions Cup
México ha sufrido varias lesiones recientes y, tras la de Ángel Malagón, ahora Marcel Ruiz encendió las alarmas al salir con molestias en la rodilla durante el Toluca vs San Diego
El mediocampista Marcel Ruiz encendió las alarmas durante el partido entre Toluca y San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, luego de salir lesionado cerca del minuto 40 tras un pique con Kwadwo Duah.
En la jugada, el mediocampista mexicano se tomó la rodilla derecha y mostró señales de mucho dolor. Momentos después logró calmarse y abandonó el terreno de juego por su propio pie, aunque el técnico Antonio Mohamed decidió sustituirlo de inmediato, dando ingreso a Nicolás Castro.
La situación genera preocupación, ya que México ha sufrido varias lesiones recientes en jugadores importantes, y Marcel Ruiz se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema del técnico Javier Aguirre en la Selección Nacional.
Se espera el reporte médico oficial para conocer la gravedad de la molestia en la rodilla. Mientras tanto, la afición escarlata permanece atenta a la evolución del mediocampista mexicano.
