“Se ha hablado mucho de mi” Lamine Yamal respone a las críticas

Después del empate en la jornada 4 de la Champions League frente al Club Brujas (3-3) la joven estrella del Fc Barcelona salió a responder las críticas, Lamine Yamal anotó uno de los goles del conjunto culé en el partido al minuto 61 para registrar su segunda anotación en el torneo.

"Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste, y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso", mencionó el 10 del Barca.

Lamine Yamal no se compara con Messi

La anotación de Yamal en contra del conjunto belga fue comparado con el estilo que tenía Lionel Messi para marcar con la playera del Barca en una jugada en donde arrancó desde fuera del área para quitarse a los defensores rivales y vencer mano a mano al portero.

"Messi ha metido mil goles así y no me puedo comparar a eso. Solo intento mejorar, hacer mi camino y ojalá lleguen muchos goles así. Solo intento hacer lo mejor que puedo. Ha sido una jugada muy rápida, Fermín me la ha dejado de tacón y he acabado bien, pero me quedo con que no hemos podido sacar la victoria y esperemos que la próxima sí", añadió Yamal.

Con 7 puntos el Barcelona ocupa el 11 lugar en la clasificación del torneo europeo, la próxima jornada visitan Stamford Bridge cuando jueguen contra el Chelsea, los ingleses tienen la misma cantidad de puntos y una derrota puede ser muy cara para las aspiraciones del cuadro culé en la temporada.