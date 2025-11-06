ÚLTIMA HORA: Efraín Juárez sería pretendido por un GANADOR de Champions y dejaría de ser DT de Pumas

Pumas se juega la vida en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Durante la Jornada 17 en la que el Club Universidad Nacional visita a Cruz Azul, el conjunto del Pedregal tiene en sus manos el pase a la instancia de Play-In, pues una victoria ante el cuadro de La Noria les asegura un lugar en la Fase Final del campeonato.

Previo al juego en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, los rumores acechan a la escuadra auriazul. Y es que ante el complicado momento que viven con Efraín Juárez en el banquillo, diversos rumores apuntan a que el entrenador mexicano podría dejar al equipo de la UNAM para llegar al mando de un conjunto que ya sabe lo que es ganar la UEFA Champions League.

El equipo que pretende a Efraín Juárez

De acuerdo a diversos reportes, el Celtic estaría pretendiendo al estratega formado en el Club Universidad Nacional, quien hasta el momento registra 33 partidos dirigidos con marca de 11 victorias, 10 empates y 12 derrotas como DT de Pumas.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, los Pumas se ubican en el lugar 10 de la tabla general con 18 puntos, resultado de una certamen en el que han cosechado cuatro triunfos, seis juegos igualados y seis derrotas.

Con 37 años de edad, parecería que el futuro de Efraín Juárez al frente del cuadro del Pedregal dependería de meterse a Play-In o quedar eliminados a manos de Cruz Azul en la Fecha 17. Sin embargo, la directiva tiene confianza en el entrenador mexicano y ahora los rumores que lo rodean lo colocan en el radar del equipo de Escocia que se hizo de la UEFA Champions League en la Temporada 66/67, escuadra de la que fue parte entre 2010 y 2012 teniendo un rendimiento de 20 partidos jugados, marcando dos goles y repartiendo una asistencia.

De momento, Efraín Juárez y Pumas tienen un compromiso el sábado 8 de noviembre en Puebla. El equipo de la UNAM busca el último boleto a la Fase Final del Apertura 2025.

