El TEMIBLE jugador con valor de 130 MILLONES de euros al que enfrenará México en la fecha FIFA

El próximo compromiso de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA no será un simple amistoso, el duelo ante Uruguay, en el Territorio Santos Modelo (TSM), pondrá a prueba la solidez del mediocampo del Tri frente a uno de los futbolistas más completos del mundo, Federico Valverde, actual capitán del Real Madrid.

Con un valor de mercado estimado en 130 millones de euros, Valverde representa la máxima exigencia para el esquema táctico mexicano. El uruguayo no solo es el motor del mediocampo merengue, sino también un jugador multifuncional, capaz de desempeñarse como interior, extremo, lateral e incluso central cuando la situación lo requiere, su versatilidad lo convierte en una pieza estratégica tanto en el club blanco como en su selección.

Real Madrid viene de caer 1-0 ante el Liverpool en la Champions League , un resultado que, lejos de afectar el ánimo del capitán charrúa, suele potenciar su carácter competitivo. Además, con la reciente incorporación de Xabi Alonso al banquillo merengue y su enfoque en la presión intensa y el orden táctico, Valverde llega con una nueva visión de juego, dispuesto a demostrar su madurez y colmillo en el mediocampo.

Para México, el desafío será contener su incesante despliegue físico y su golpeo de larga distancia, uno de los más potentes del fútbol europeo. Valverde combina resistencia, velocidad y potencia, lo que le permite cubrir grandes tramos del campo y liderar transiciones ofensivas en segundos.

La presión, la marca escalonada y el orden táctico serán claves para el equipo nacional, que buscará mostrar en casa que puede competir ante futbolistas de élite mundial. Esta fecha FIFA no solo pondrá en evidencia la evolución del proyecto mexicano, sino también si su mediocampo está preparado para resistir el ritmo que impone un jugador del calibre de Valverde previo al Mundial 2026, y será un ensayo previo a las figuras a las cuáles los dirigidos por Javier Aguirre podrá enfrentarse.

El primer duelo de esta fecha FIFA será ante Uruguay, el viernes 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, y el segundo frente a Paraguay, el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas. Ambos encuentros serán transmitidos por TV Azteca a través del Canal 7, nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

