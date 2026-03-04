logo deportes horizontal
El arte une al mundo: así es el póster oficial del Mundial 2026

Tres artistas, tres países y una sola pasión para celebrar la primera Copa del Mundo organizada por Norteamérica. A continuación, todos los detalles

fifa mundial 2026

Escrito por: EDER CALDERÓN

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó, y esta vez el futbol no solo se jugará en la cancha: también se expresará a través del arte.

El póster oficial del torneo fue presentado como un homenaje al espíritu colectivo, la emoción y la unidad que marcarán este momento histórico. Será la primera vez que una Copa del Mundo sea coorganizada por tres naciones, y esa esencia colaborativa quedó plasmada desde su imagen oficial. Por primera vez en la historia del torneo, tres artistas trabajaron juntos para crear el póster: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos). Una obra que simboliza cómo la pasión compartida por el futbol conecta culturas, idiomas y fronteras.

Talento de Canadá, México y Estados Unidos en una sola obra

Desde Canadá llega Carson Ting, originario de Toronto y radicado en Vancouver. Fundador de Chairman Ting, estudió en el Ontario College of Art & Design y comenzó su carrera como director de arte publicitario para marcas como Lexus, Sony y Honda. Más adelante formó parte del equipo creativo de Nike Jordan, contribuyendo a la campaña #RiseAboveOlympic. Hoy, desde su estudio en el West End de Vancouver, proyecta al mundo el talento creativo canadiense.

El corazón mexicano del póster lo pone Minerva GM, ilustradora nacida en Toluca y actualmente radicada en el Caribe. La cultura futbolera de su ciudad natal y los paisajes del Nevado de Toluca marcaron su identidad artística. Tras graduarse del Tecnológico de Monterrey, consolidó su carrera en Ciudad de México y posteriormente llevó su obra a exposiciones internacionales. Su estilo mezcla disciplinas narrativas y captura la esencia vibrante y contemporánea de la ilustración mexicana.

Por parte de Estados Unidos participa Hank Willis Thomas, artista conceptual residente en Nueva York. Su obra multidisciplinaria aborda temas como identidad, medios, amor, poder y cultura popular. Originario de Plainfield, Nueva Jersey, estudió en NYU y en el California College of the Arts. Entre sus trabajos más destacados se encuentra The Embrace en Boston, además de instalaciones permanentes en ciudades como Brooklyn, Chicago, Miami, Montgomery y San Francisco.

Un Mundial que se vive más allá del balón

El póster oficial no solo anuncia un torneo; celebra una colaboración histórica entre tres países que compartirán escenario en 2026. La obra refleja que el futbol es más que un deporte: es un lenguaje universal. Norteamérica se prepara para recibir al mundo. Y esta vez, la fiesta comienza con arte.

