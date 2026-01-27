¡SE QUEDA! Barcelona se encuentra cerca de renovar a una de sus joyas

El FC Barcelona está cerca de asegurar a una de sus piezas fundamentales. Se trata de Fermín López, mediocampista que ha sido clave en el proyecto de Hansi Flick en los últimos meses, renovará su contrato hasta el verano del 2031, en un acuerdo que refleja su ascenso meteórico y su importancia en el equipo actualmente.

La ampliación del vínculo, que se firmará y se hará oficial en esta semana, esto es el premio a una temporada excepcional en la que el futbolista de 21 años se ha consolidado como un recurso imprescindible. Con 10 goles y 10 asistencias en 25 partidos, López es actualmente el atacante con más aportaciones directas a gol entre las cinco grandes ligas europeas.

👀 João’s debut at Spotify Camp Nou

🍿 Don’t miss the full video. pic.twitter.com/O6vqgvN52f — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2026

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Exjugador del América implicado en un grave caso de abuso contra una mujer

Su continuidad en el Camp Nou cierra definitivamente con los rumores sobre su posible salida que surgieron en verano, cuando el Chelsea mostró un interés concreto. El canterano de La Masía rechazó escuchar la oferta inglesa, priorizando competir y crecer en el club de sus amores y formación, una decisión que ahora el Barca recompensa con un vínculo a largo plazo y una mejora salarial acorde a su impacto.

Para la directiva azulgrana, esta renovación simboliza una apuesta estratégica por el talento formado en casa y consolida un núcleo competitivo para el futuro. Con esta firma, el Barça asegura que una de sus joyas más decisivas vestirá la camiseta blaugrana durante sus mejores años deportivos.

Te puede interesar: Raúl Jiménez sería orillado a volver al América por esta millonaria razón... hubo un movimiento inédito