¿SE VA? Chelsea busca amarrar a Enzo Fernández tras interés del PSG

El nombre de Enzo Fernández vuelve a colocarse en el centro del próximo mercado de verano. Medios internacionales reportan que el argentino, quien es figura y capitán del Chelsea no vería mal un posible cambio de aires, en medio de la incertidumbre que rodea al conjunto londinense en la recta final de la temporada.

En las últimas semanas, distintas fuentes lo vincularon con un supuesto del interés del Paris Saint-Germain, que buscaría reforzar su zona media con talento joven y experiencia internacional. Sin embargo, especialistas en transferencias descartaron rápidamente esa posibilidad al asegurar que el club francés no contempla al argentino dentro de sus planes inmediatos. Desde la capital francesa consideran cubierta esa posición, por lo que no prevén movimientos adicionales en ese sector del campo.

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Entorno de Enzo no descarta un cambio

Mientras tanto, la situación en Londres mantiene un tono más complejo. Aunque el volante tiene contrato vigente hasta el 2032, el Chelsea ya trabaja en la posibilidad de mejorar sus condiciones contractuales con la intención de disipar cualquier especulación y consolidarlo como pieza central del proyecto deportivo. Dentro del club lo consideran un elemento clave por su liderazgo, carácter competitivo y capacidad para influir en el rendimiento colectivo.

En el entorno del futbolista, tampoco descartan un posible movimiento si no se llega a un acuerdo en los próximos meses. No obstante, la prioridad del conjunto inglés es retener a uno de sus referentes en un momento delicado de la campaña, especialmente al estar fuera de puestos de Champions League.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, el desempeño del argentino podría ser determinante para que el Chelsea recupere terreno y cierre el curso con objetivos cumplidos, mientras su continuidad sigue siendo tema de debate en los despachos del club.

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