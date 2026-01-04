ULTIMA HORA: Sudáfrica deja dudas a 5 meses del partido vs México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que va a dar inicio el 11 de junio del año en curso, la Selección de Sudáfrica ha dejado dudas a cinco meses de enfrentarse a México en el juego inaugural en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Dirigidos por Hugo Broos, el conjunto 'Bafana Bafana' fue eliminado por Camerún en la instancia de Octavos de Final durante la Copa Africana de Naciones. A lo largo de la Fase de Grupos, Sudáfrica tuvo como rivales a Egipto, Angola y Zimbabue en el Grupo B. En dicho sector ganaron dos partidos y cayeron ante ‘Los Faraones’ en la Jornada 2.

Ahora, en el partido de 8vos de Final, el rival de la Selección Mexicana no pudo ante 'Los Leones Indomables' comandados por David Pagou y perdieron 2-1 en la cancha del Agdal Medina Stadium con sede en Rabat, Marruecos.

Con goles de Junior Tchamadeu al 34’ y Christian Kofane al 47’, la Selección de Camerún obtuvo el pase a los 4tos de Final, ronda en la que se van a enfrentar a Marruecos el viernes 9 de enero. Por parte de Sudáfrica, Evidence Makgopa puso el descuento al 88’.

Fecha y hora del México vs Sudáfrica

Durante la Copa Mundial de la FIFA, México va a recibir a Sudáfrica el 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo de la CDMX. Dicho partido da el banderazo inicial a la competencia que también se disputa en Estados Unidos y Canadá. Ambos equipos comparten el Grupo A junto a Corea del Sur y un rival por definir del repechaje, mismo que puede ser Dinamarca, Macedonia, Irlanda del Norte o República Checa.

