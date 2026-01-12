¿Se va? El futuro de Federico Chiesa podría estar lejos de Liverpool

La situación de Federico Chiesa en el Liverpool FC ha generado rumores sobre una posible salida durante el mercado de invierno de enero de 2026. El extremo italiano, fichado desde la Juventus en 2024, no ha logrado consolidarse como titular bajo la dirección de Arne Slot, lo que ha despertado especulaciones sobre un regreso a Italia u otra liga europea.

Chiesa, de 28 años, llegó a Anfield con grandes expectativas, pero su adaptación al fútbol inglés ha sido complicada. Esta temporada, el delantero ha disputado apenas 469 minutos entre todas las competiciones y solo ha sido titular en tres partidos, lo que refleja su dificultad para ganarse un lugar en el once. Pese a esto, ha aportado dos goles y tres asistencias, cifras discretas en comparación con las expectativas depositadas en él al momento de su llegada.

La competencia en la ofensiva de Liverpool es intensa. Jugadores como Mohamed Salah, Alexander Isak y Hugo Ekitike se consolidan como referentes, dejando a Chiesa con un rol más secundario del que seguramente esperaba. Su irregularidad y la falta de continuidad han llevado a que tanto el club como el jugador consideren alternativas para mejorar su situación deportiva.

En Italia, varios equipos han mostrado interés en contar con Chiesa nuevamente. Entre ellos destacan Juventus, Roma y Napoli, quienes podrían explorar opciones de cesión con opción de compra o incluso un traspaso definitivo. Aunque aún no hay ofertas concretas, los contactos entre los representantes del jugador y algunos clubes italianos continúan, con la intención de garantizar que Chiesa pueda tener más minutos y recuperar su nivel competitivo.

