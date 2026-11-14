¿Se va o se queda? Esto pasará con Esteban Solari en Pumas cuando termine la temporada

Mucho se ha hablado respecto a lo que ocurrirá con Esteban Solari y el vínculo que tiene con los Pumas de la UNAM, esto después del complicado torneo que los del Pedregal han tenido en donde, después de 16 fechas disputadas, aún no tienen asegurada su presencia en la próxima Liguilla.

Y es que, después de haber llegado a la gran final del Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez, en estos momentos Pumas está lejos de repetir lo que vivió hace solo seis meses. Por tal motivo, son muchos los cuestionamientos en torno a la dirección técnica de Esteban Solari.

¿Qué pasará con Esteban Solari y los Pumas para el 2027?

De acuerdo con información entregada por El Universal, en Pumas tienen en mente mantener a Esteban Solari de cara al inicio del Clausura 2027 de la Liga BBVA MX, esto independientemente de lo que ocurra en este tramo final de la campaña y una hipotética participación en la Liguilla.

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Cabe mencionar que Esteban Solari llegó a los Pumas apenas hace unos meses, por lo que la directiva auriazul entiende que debe tener más tiempo de trabajo para mostrar su capacidad como entrenador tal y como ocurrió en Pachuca, equipo al que llevó a las semifinales del torneo anterior.

¿Qué jugadores podrían salir de Pumas para el 2027?

Si Esteban Solari se mantiene al mando de Pumas para el siguiente torneo, el argentino podría ser fundamental en el armado del club para buscar un posicionamiento mejor respecto a escuadras más poderosas económicamente hablando como América, Cruz Azul, Chivas y Rayados.

En ese sentido, son varias las opciones de futbolistas que podrían salir de Pumas para la siguiente campaña, destacando nombres como Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo y Pedro Vite, quien podría recibir una oferta de Europa gracias al buen rendimiento que ha tenido en el club.