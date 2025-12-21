¿Se va? Pep Guardiola deja en duda su futuro con el Manchester City

El entrenador del Manchester City dejó en duda su continuidad con el conjunto inglés para la próxima temporada, Guardiola admitió sentir cierto cansancio tras ocho años en el banquillo del City:

“Llevo mucho tiempo aquí. Hay momentos en los que pienso en dar un paso atrás. No sé cuándo será, pero llegará. No es hoy, pero llega un momento en el que necesitas parar”.

Estas palabras han sido interpretadas como un posible anuncio de despedida, aunque el propio entrenador aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva. En declaraciones recogidas por el sitio oficial del Manchester City, Guardiola enfatizó su compromiso actual:“Mientras esté aquí, daré el 100%. Tengo contrato hasta 2025 y mi cabeza solo piensa en lo que viene: la próxima temporada”.

¿Quién sería el reemplazo de Guardiola en el Manchester City?

Según informes de The Times y The Athletic, el club ya estaría evaluando opciones para reemplazar a Guardiola cuando decida marcharse. Entre los candidatos destacan nombres como Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal, sin embargo, fuentes cercanas al City insisten en que no hay urgencia y que la prioridad es seguir construyendo sobre el legado de Guardiola.

El español, que ha ganado 6 Premier Leagues, 2 Champions League y 4 Copas de la Liga con el City, también mencionó en una rueda de prensa previa a un partido de la Premier League:

“Siempre digo lo mismo: cuando sienta que no tengo la energía o que el mensaje no llega, seré el primero en decírselo al club. Pero hoy no es el caso”.

