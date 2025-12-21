¡NO ES BROMA! Thiago Silva regresa a Europa con este equipo

El mercado invernal ha dado uno de sus primeros movimientos más inesperados. Se trata de Thiago Silva, el veterano defensa brasileño de 41 años, ha regresado al futbol europeo para vestir la camiseta del Porto, el club que le abrió las puertas del Viejo Continente hace casi dos décadas.

El acuerdo, que fue anunciado por el conjunto luso, es por lo que resta de la temporada con opción a una más, el traspaso fue en calidad de agente libre tras rescindir su vínculo con el Fluminense. Silva, quien ayudó al equipo carioca a alcanzar las semifinales del último Mundial de Clubes, priorizó esta opción para estar más cerca de su familia, que reside en Londres desde su etapa en el Chelsea.

Thiago Silva regresa al Porto con la mira en el Mundial

Su regreso a Portugal marca un cierre de un círculo y la reanudación de otro que dejó abierto. En 2005, el Porto lo contrató procedente del Juventude por 2.5 millones de euros, aunque solo permaneció seis meses antes de partir al Dinamo de Moscú, con los que no disputó ni un solo partido. Ahora retorna como una leyenda con un palmarés que incluye una Champions League 2021 y pasos exitosos por el Milan, PSG y el Chelsea.

El objetivo del defensa, además de aportar experiencia al líder de la liga portuguesa, es claro que es llamar la atención del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026. Con 113 partidos con la 'Canarinha' y presencia en los últimos cuatro certámenes mundiales, Silva no renuncia al sueño de una quinta participación, buscando demostrar que su clase perdura más allá de los años.

