Ver GRATIS y ONLINE el Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks por TV Azteca

Este domingo 8 de febrero de 2026 se juega el Super Bowl LX entre los New England Patriots enfrentándose a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un encuentro que promete un gran espectáculo donde en el medio tiempo se presentará el cantante Bad Bunny.

¿Dónde ver el Super Bowl LX GRATIS?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro GRATIS y EN VIVO por TV Azteca, a través de la señal de Azteca 7 y también en las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes, que ofrecerán transmisión en línea con contenido exclusivo, análisis y comentarios de Enrique Garay, Inés Sainz, Pablo de Rubens Eduardo Ruiz y Andy Sola.

La cobertura especial de Ritual NFL comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, con todo el ambiente previo, entrevistas y la narración de los expertos. El kickoff está programado para las 17:30 horas.

VER AQUÍ EL PARTIDO DEL SUPER BOWL LX

¿Cuántos Super Bowl han jugado New England Patriots y Seattle Seahawks?

New England Patriots : Disputarán su Super Bowl número 12 . Si logran la victoria, se convertirán en la franquicia más ganadora de la NFL , alcanzando 7 títulos y superando a los Steelers.

: Disputarán su . Si logran la victoria, se convertirán en la , alcanzando y superando a los Steelers. Seattle Seahawks: Jugarán su cuarto Super Bowl. Ya tienen un campeonato (2014) y ahora buscan su segundo título de la NFL, consolidando a una nueva generación que quiere dejar huella.

Este duelo revive la rivalidad de la final de 2015, cuando los Patriots vencieron a Seattle en un desenlace dramático. Hoy, ambos equipos llegan con plantillas renovadas y figuras que prometen un choque de alto nivel.

En México, millones de aficionados podrán vivir cada jugada GRATIS y ONLINE por TV Azteca Deportes, la casa del Super Bowl, que llevará la emoción del futbol americano a todos los hogares.


