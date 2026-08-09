Seattle Sounders vs Gallos Blancos del Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 9 de agosto, partido de fase de grupos de la legues Cup; marcador online

Los Gallos Blancos del Querétaro vuelven a la escena de la Leagues Cup 2026 con la urgente necesidad de sumar unidades. Este domingo 9 de agosto, el conjunto queretano visita la complicada aduana del Lumen Field para medirse ante el Seattle Sounders.

Tras sufrir un amargo tropezón en su debut frente al FC Dallas (2-0), el equipo dirigido por Mauro Gerk llega sin margen de maniobra. Para mantener vivas las aspiraciones de pelear por uno de los cuatro boletos de la Liga MX hacia la siguiente ronda, la escuadra emplumada requiere ajustar su bloque defensivo y recuperar la contundencia en el ataque, sector donde generaron pocas opciones en su presentación.

Por su parte, Seattle Sounders arranca su participación en el certamen binacional en casa, luego que en su primer encuentro en la cancha del Nemesio Díez se llevó una derrota de 3-0 ante Toluca. Apoyados por su afición y adaptados a la superficie sintética del recinto, los dirigidos por Brian Schmetzer buscarán imponer un ritmo semiintenso desde los minutos iniciales, apostando al desborde por las bandas y la potencia física de su frente ofensivo.

Los Gallos Blancos necesitan un triunfo en tiempo regular para alcanzar 3 puntos y depender de sí mismos en la última fecha del sector.

Pronóstico del Seattle Sounders vs Querétaro hoy domingo 9 de agosto 2026

Probabilidades y marcador estimado:

Victoria Seattle Sounders: 58%

58% Empate (definición por penales): 25%

25% Victoria Querétaro: 17%

Marcador más probable: Seattle Sounders 2-0 Querétaro (o Seattle Sounders 2-1 Querétaro). Se anticipa un trámite en el que el cuadro local tome el dominio de la posesión desde el primer tiempo, obligando a los Gallos a replegarse e intentar responder mediante contragolpes.

Horario y dónde seguir en vivo el Seattle Sounders vs Querétaro

Este domingo 9 de agosto en punto de las 13:30 horas (Tiempo del Centro de México) y lo podrás seguir a través de aztecadeportes.com

