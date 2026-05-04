¡ÚLTIMA HORA! América sufre otra BAJA para enfrentar a Pumas en la vuelta de los Cuartos de Final

Malas noticias para el Club América. Luego del partido de ida, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, André Jardine no va a contar con plantel completo para definir la serie en el Estadio Olímpico Universitario el próximo 10 de mayo. Mediante un comunicado, el conjunto de Coapa ha confirmado la baja de Sebastián Cáceres, quien sufrió un fuerte choque de cabezas ante Álvaro Angulo en el Estadio Banorte.

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"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular.

"Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución...", señala el comunicado del cuadro azulcrema.

PARTE MÉDICO DE SEBASTIÁN CÁCERES. pic.twitter.com/UmcbLgCBvk — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

A lo largo de la presente campaña, el jugador uruguayo tiene registro de 13 partidos jugados, siendo una pieza importante el en el esquema de André Jardine.

Tras el primer juego de la llave de Liguilla, el marcador global entre América y Pumas se encuentra empatado 3-3 tras los goles de Juninho (5’), Isaías Violante (13’), Uriel Antuna (44’), Jordan Carrillo (52’), Henry Martín (78’) y Alejandro Zendejas (85’).

Además de la baja de Sebastián Cáceres, el América no va a contar con Cristian Borja, quien también salió del terreno de juego por un golpe, mismo que ha sido confirmado como un una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.