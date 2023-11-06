América podría volver enviar otro futbolista a Europa

El América marcha de líder en la tabla de posiciones, terminará en la plaza de privilegio pase lo pase amarrará el liderato del Torneo Apertura 2023. El cuadro dirigido por André Jardine es la mejor ofensiva con 34 goles a favor y a la vez la defensiva más efectiva de toda la liga mexicana, solo permitiendo 14 tantos en contra.

Desde la llegada del chileno Igor Lichnovsky, la zaga americanista se ha consagrado como la más fuerte en estadísticas. Entre los nombres que forman parte del sector bajo destaca el nombre de Sebastián Cáceres.

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El central uruguayo podría estar dando un salto importante en su carrera. De acuerdo a medios internaciones digitales, el defensor de 24 años de edad estaría cerca de emigrar al continente europeo.

El jugador sudamericano se ha convertido en un elemento regular desde su llegada a México en el Clausura 2020. Su solidez, velocidad y habilidad técnica lo han destacado como uno de las piezas con más minutos dentro del plantel azulcrema.

Las actuaciones del seleccionador charrúa en las Eliminatorias de la CONMBEOL de cara al Mundial de 2026, habría despertado el interés de varios clubes de la Premier League.

Entre los que estaría el Tottenham Hotspur, escuadra que ya hasta habría enviado una oferta formal a los de Coapa, para hacerse con los servicios de manera definitiva de Sebastián.

En caso de que los ‘Spurs’ quisieran incorporar al nacido en Montevideo, tendrían que desembolsar la cantidad de 3.50 millones de euros a Las Águilas, con información del valor tomada del portal deportivo especializado Transfermarkt.

Los directivos ingleses ya contarían con la aprobación del agente y del futbolista, por lo que los ingleses buscarían acordar el trato lo antes posible para poder ficharlo para el inicio del 2024.

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