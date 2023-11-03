Ángel Sepúlveda va por el campeonato de goleo de la Liga MX

Ángel Sepúlveda se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, el futbolista aportó con la anotación que abrió el marcador por parte del Cruz Azul, para terminar venciendo a los Bravos de Juárez por marcador de 2-0, en la cancha del Estadio Azteca, que los mantiene con esperanzas de poder colarse al Play-in.

Pese al mal torneo que ha tenido el conjunto de La Máquina en este Torneo Apertura 2023, ubicados en la plaza número 14, el atacante mexicano ha sido de los elementos más destacados de la plantilla celeste a lo largo de este certamen.

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Sepúlveda inició este campeonato en las filas del Querétaro, pero de último momento en la reciente ventana de traspasos llegó al cuadro de La Noria para convertirse en el eje de ataque del conjunto, dirigido ya en ese momento por Joaquín Moreno.

Tras disputar 15 Jornadas de la competición, el jugador de 32 años suma la cantidad de nueve goles, que lo ponen en la lucha para competir por el campeonato de goleo a falta de dos juegos de la fase regular.

Con la misma cantidad de anotaciones, Ángel se sitúa en la segunda posición en la carrera de goleadores empatado con Carlos González de los Xolos de Tijuana, solo por debajo de Harold Preciado de Santos Laguna con 11 tantos.

El ariete cementero para coronarse con el título de goleo necesitará conseguir 3 diana en total en los siguientes compromisos ante Chivas y Puebla para superar al elemento de la Comarca Lagunera.

Además, tanto ‘Charlie’ como Preciado tendrían que irse en ceros de cara a sus próximos enfrentamientos. Cabe recalcar que Santos tiene un cotejo pendiente contra Rayados.

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