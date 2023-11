La razón por la que Diego Cocca no regresaría al Atlas

Los Zorros del Atlas tuvieron una mala semana luego de perder en la frontera frente a Xolos de Tijuana y en casa contra los Tuzos del Pachuca, además se quedaron sin su director técnico, Benjamín Mora tras una reunión con la directiva y el cuerpo técnico.

Fuera de puestos de clasificación, los Rojinegros del Atlas le dijeron adiós a su director técnico Benjamín Mora tras los malos resultados en el Apertura 2023 y una eliminación en Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Luego de cesar a su entrenador, Omar Flores quedó como técnico interino aunque en la Madriguera ya analizan opciones para el banquillo.

Entre los rumores que han surgido, el nombre del ex técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca ha aparecido en las peticiones de los aficionadosrojinegros; sin embargo, el estratega argentino no está en la baraja de opciones para el próximo torneo.

A pesar de que el estratega argentino rompió la sequía de 70 años sin título de liga con los Zorros y conquistó el bicampeonato, en la institución tapatía no buscan el regreso de Diego Cocca por ahora, además que después de su salida de Tigres de la UANL y la Selección Mexicana al entrenador tampoco le seduce la idea de volver pronto al futbol mexicano.

¿Vestidor roto en Atlas?

Por otro lado sobre el rumor de que el vestidor de los rojinegros está roto, el presidente ejecutivo, José Riestra aclaró que no es verdad y la responsabilidad del mal paso es de todos, incluyendo directiva, cuerpo técnico y jugadores.

“Hemos dejado ir puntos importantes en las últimas jornadas, lo que nos tiene en una situación como nos tiene, donde todas somos responsables, técnico, jugadores y directiva, no nos queda de otra más que cerrar bien el torneo. Siempre va a haber ese ruido, siempre en los equipos habrá diferencias, cuando los resultados no llegan eso se puede ver más claro pero el compromiso es profesional, estamos los que estamos, queremos trabajar en ir hacia delante, tenemos un compromiso, representamos una organización muy importante, el compromiso está, dejar las especulaciones a lado, muchas veces no somos conscientes de lo que ese daño que se puede causar al interior”, finalizó el directivo de los Zorros.

